Tudi Bieber še ni prebolel stare ljubezni?

Spomnimo, Selena je pred časom prestala presaditev ledvic zaradi bolezenskega stanja, imenovanega lupus. Ko se je tudi drugič čustveno zlomila, so jo bili zdravniki primorani napotiti na kliniko za zdravljenje duševnih bolezni, zvezdnica pa je o svojem zdravju spregovorila tudi z oboževalci prek Instagrama.

Pojavila so se namigovanja, da je bilo intenzivno poslabšanje njenega zdravstvenega stanja povezano z nedavno novico, da se je njena dolgoletna ljubezen, glasbenik Justin Bieber, poročil s Hailey Baldwin. 24-letni Bieber in Selena sta bila v precej turbulentnem razmerju od najstniških let naprej – prekinitve in ponovna obujanja romance pa jima niso bila tuja. Morda pevka ravno zaradi tega ni pričakovala, da bo Justin dejansko izpeljal svojo poroko z Baldwinovo.

Kot kaže, pa niti Bieberju ni popolnoma vseeno za Seleno. Tuji mediji navajajo, da je kljub statusu poročenega moškega v zadnjem času precej bolj zaskrbljen in resen kot ponavadi, nekajkrat pa so ga opazili tudi objokanega v avtomobilu. Domnevno naj bi se ga dotaknilo poslabšanje zdravstvenega stanja nekdanjega dekleta in če gre verjeti govoricam, Bieber zaradi Selenine bolezni čuti delno krivdo.