Tudi Bryan Cranston prebolel koronavirus in daroval krvno plazmo

64-letni ameriški igralec Bryan Cranston je na svojem Instagramu zapisal, da je prebolel koronavirus in v videu povedal, da je imel veliko srečo, saj so bili njegovi simptomi zelo blagi. V videu je prikazal tudi, kako potekajo priprave na darovanje krvne plazme. S krvno plazmo tistih, ki so že preboleli covid-19 lahko znanstveniki hitreje najdejo cepivo.

Pod video pa je zapisal: "Morda se zdaj počutite nekoliko naveličano in imate vsega dovolj. No, hočem vas samo spodbudite, da bodite samo še malo potrpežljivi pri vseh teh ukrepih. Pri upoštevanju ukrepov sem bil precej strikten, a vseeno sem se okužil s koronavirusom. Ja, zveni zastrašujoče, sploh ker je zaradi tega umrlo že 150 tisoč Američanov. Jaz spadam med tiste bolj srečne posameznike. Imel sem samo blažje simptome. Štejem svoje blagoslove in vas pozivam, da še naprej nosite masko, umivajte si roke in držite se socialne distance. Lahko prevladamo, ampak samo v primeru upoštevanja pravil."

Ob videu, kjer daruje plazmo pa je v upanju dodal: "Bomo videli, kaj bodo našli tu notri. Upam, da kaj dobrega!"