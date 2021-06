Tudi Christina podprla Britney v boju proti skrbništvu

Pop zvezdnici, ki sta na vrhuncu slave veljali za veliki tekmici, sta skozi leta stkali pravo zavezništvo. Christina je tokrat svoji glasbeni kolegici izkazala podporo in v odločnem zapisu obtožila krog ljudi, vpleten v skrbništvo in posledično v odločitve, ki Spearsovi škodujejo in ji kratijo svobodo.

Christina Aguilera je na družbenih omrežjih v daljšem zapisu izkazala podporo pevski kolegici Britney Spears, ki se trenutno želi osvoboditi iz krempljev skrbništva, v katerem pod prisilo vztraja že celih 13 let. Svoje misli je strnila v odločni objavi, njene besede pa so povzeli številni ameriški mediji.

''V preteklih dneh sem mislila na Britney in na vse, kar prestaja. Nesprejemljivo je, da ženske oziroma človeška bitja, ki bi želela upravljati z lastno usodo, nimajo možnosti živeti življenja, kot si ga želijo,'' je zapisala 40-letna pevka.

''Biti utišan, ignoriran, zatiran, ter doživeti to, da ti odklonijo pomoč najbližji, je eno najbolj izčrpavajočih, uničujočih in ponižujočih stvari, ki si jo lahko zamislite. Uničujoče duševne in čustvene škode, ki jih ob tem utrpi človeški duh, ne smemo jemati zlahka. Vsaka ženska ima pravico do odločanja o svojem telesu, o svojem reproduktivnem sistemu, pravico do svoje zasebnosti, svojega osebnega prostora, do svojega zdravljenja in svoje sreče,'' je jasno povedala po tem, ko je v javnost prišel posnetek z zaslišanja, na katerem je Britney v dolgem govoru razkrila, kaj ji skrbništvo prinaša.

icon-expand Christina Aguilera podpira Britney, s katero sta si pred leti delili oboževalce pop glasbe. FOTO: AP

Aguilera je dodala, da so informacije, ki jih ima, zgolj tiste, ki jih je pridobila iz medijev. Sklepa pa, da so tisti, ki bdijo nad Britneyjino usodo, ljudje brez sočutja do sočloveka.

Pevka je svoje sporočilo zaključila z naslednjimi besedami: ''Ženska, ki je delovala pod pritiskom in v razmerah, ki si jih ljudje niti ne morejo predstavljati, si zasluži vso možno svobodo, da lahko zaživi najsrečnejše življenje. Zasluži si vso resnično ljubezen in podporo sveta.''

icon-expand Christina Aguilera, Madonna in Britney Spears med odmevnim nastopom leta 2003. FOTO: Reuters

Christina je samo še ena v vrsti zvezdnikov, ki so stopili v bran nekdanji popprinceski in jo podprli v boju proti skrbništvu, ki je dolgo časa potekalo pod budnim očesom njenega očeta Jamieja Spearsa. Spodbudne besede so ji namenili tudi Justin Timberlake, Ryan Gosling, Rose McGowan, Wendy Williams, Andy Cohen ter njena sestra Jamie Lynn. Na VOYO prihaja dokumentarni film o Britney Spears ZGODBA O BRITNEY SPEARS (Framing Britney Spears), ameriški dokumentarni film, 2021 Režija: Samantha Stark Dokumentarni film se osredotoča na princeso popa Britney Spears, najprej na njeno otroštvo, njeno bitko, da bi ji uspelo kot pevki, sodelovanje pri priljubljenem Mickey Mouse klubu in kasneje preboj na sceno. Pobliže spoznamo tudi njeno razmerje s prvim fantom Justinom Timberlakom, ki jo je po razhodu obtoževal za nečedna dejanja, poleg tega pa je o tem brezsramno govoril z novinarji. Dokumentarni film spremlja tudi pevkine najbolj zagrizene oboževalce, ki so leta 2020 nase opozorili z gibanjem #FreeBritney, ki je zavzelo vsa družbena omrežja. Oboževalci si namreč prizadevajo, da bi Britney zaživela brez skrbništva svojega očeta, ki ima nad njo popolno kontrolo. On je tisti, ki odloča, kdaj gre na dopust, kako zapravlja svoj denar, kdaj vidi svoje otroke in kdaj zapusti svojo hišo, kdaj lahko sama vozi svoj avtomobil in še in še. Pretresljiv je tudi prikaz nenehnega medijskega nadlegovanja pevke, predvsem paparacov, ki Britney niso dovolili, da bi lahko mirno živela svoje življenje.