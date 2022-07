Tudi Drake na seznamu 'podnebnih zločincev' zaradi 14-minutnega leta

Glasbenik Drake se je znašel na seznamu 'podnebnih zločincev', na katerem mu družbo dela še nekaj slavnih in bogatih. Na nezaželenem seznamu se je znašel po tem, ko je bila javno objavljena pot njegovega zasebnega letala, ki je opravilo 14-minutni let, od njegovega rodnega Toronta do mesta Hamilton, ki je oddaljeno 61 kilometrov. Na obtožbe se je že odzval zvezdnik, ki je pojasnil, da je to bil logistični let, njega pa ni bilo na letalu.

Drake se je le odzval na govorice, da je z zasebnim letalom opravil 14-minutni let, s tem pa povzročil 'podnebni zločin'. Pred tednom dni je namreč Twitter račun CelebJets, ki sledi letom zasebnih letal zvezdnikov, objavil pot glasbenikovega letala, ki je poletelo od njegovega rodnega mesta Toronto do 61 kilometrov oddaljenega Hamiltona, ki prav tako leži v zvezni državi Ontario. Let je trajal 14 minut, v tem času pa je porabil 1522 litrov goriva in povzročil za štiri tone CO2 emisij.

icon-expand Drake FOTO: Instagram

Raper se je po objavi novice soočil s kritikami, saj so se mnogi na njegovo razkošno in zelo drago pot odzvali z jezo zaradi onesnaževanja okolja s takimi potmi, zvezdnik pa se je tako uvrstil na seznam 'podnebnih zločincev', na katerem mu družbo delajo še Kylie Jenner, Kim Kardashian, Mark Wahlberg in Floyd Mayweather.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Kanadčani se pritožujejo nad podnebnimi spremebami, nato pa plačajo več tisočakov za Drakov koncert in se pretvarjajo, da se s svojim zasebnim letalom ni odpravil iz Toronta v Hamilton," je na Twitterju objavil novinar Temur Durrani, k zapisu pa priložil povezavo do članka, ki ga je objavil The Guardian, v njem pa izpostavil ostale zvezdnike, ki se poslužujejo podobnih poletov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Drake je del problema, saj je z letalom več krat potoval iz Toronta v Hamilton in nazaj, kar traja 15 minut, med tem okolje propada," je na Twitterju zapisal filmar in pisatelj Jesse Hawken, ki živi v Torontu.