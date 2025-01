Tudi Jennifer Lopez prizadetim v požarih darovala svoja oblačila

Jennifer Lopez je darovala številne kose s svoje osebne omare, da bi tako pomagala tistim, ki so najbolj prizadeti v požarih, ki divjajo po soseskah Los Angelesa, je za Page Six povedal vir blizu pevke in igralke. Dodal je, da zvezdnica počne vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala žrtvam.

V požaru, ki je prizadel soseski Palisades in Eaton, je brez domov ostalo več kot 150 tisoč ljudi, pogorelo pa je več kot 40 tisoč arov površine.

"Jennifer počne vse, česar se spomni, da bi pomagala pomoči potrebnim nadomestiti stvari, ki so jih izgubili v požarih. Vključila je tudi več paketkov produktov svoje lepotne linije za nego kože," je še še razkril vir. 55-letnica je stvari donirala tudi kampanji za pomoč reševalcem, kar pa naj bi bila le ena od stvari, ki jih počne za skupnost.

Jennifer Lopez in Ben Affleck 20 tednov po vložitvi papirjev uradno ločena

Pevke pa ne skrbi le za znance in druge, ki so v požarih bili prizadeti, temveč tudi za nekdanjega moža Bena Afflecka, katerega novo domovanje stoji v bližini požarišča. Tudi on se je moral evakuirati, zaklonišče pa je poiskal pri prvi nekdanji ženi Jennifer Garner, s katero imata tri otroke.

"Ves čas preverja, kako je z Benom, njemu in otrokom pa sporoča, da jim stoji ob strani," je povedal vir in dodal:"Ponudila jim je svojo podporo in pomoč, če bi karkoli potrebovali." Zvezdnika sta sicer poravnavo v ločitvenem postopku dosegla dan pred izbruhom požarov, kot je še razkril vir, pa je 55-letnica nekdanjega moža poklicala takoj, ko je slišala, da je ogroženo tudi njegovo domovanje.