Tudi Kate Middleton je hotela princa Harryja obvarovati pred Meghan

Pred kratkim je izšla nova knjiga, ki sta jo napisala raziskovalna novinarja Dylan HowardinAndy Tillettz naslovom Royals at war: The untold story of Harry and Meghan's split with the House of Winsdor.V knjigi avtorja razkrivata podrobnosti, ki sta jih izvedela skozi pogovore z ljudmi, blizu paru oziroma z nekaterimi neimenovanimi zaposlenimi na dvoru.