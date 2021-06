Tudi Kate Middleton se ne bo udeležila slovesnosti ob odkritju Dianinega kipa

Princesa Diana, mati Williama in Harryja, bi 1. julija praznovala 60. rojstni dan. Ob tej priložnosti se ji bo kraljeva družina poklonila s slovesnostjo, med katero bodo odkrili Dianin kip. A kot vse kaže, se bosta slovesnosti udeležila le njena sinova, preostala družina, v katero se je Diana poročila, pa ima druge obveznosti.

Mlajši Dianin sin se je že vrnil v domovino, da bo počastil materin 60. rojstni dan. A če se je Harry potrudil in pripotoval v Združeno kraljestvo, je njegova žena ostala v Kaliforniji, kjer skrbi za dojenčico Lilibet in sina Archieja. Tudi nekdanji Dianin mož se slovesnosti ne bo udeležil, uradni razlog je potovanje na Škotsko, neuradno pa naj bi se želel izogniti srečanju z mlajšim sinom. Če je pred kratkim še veljalo, da se bo slovesnosti skupaj z možem udeležila vsaj Kate Middleton, pa tudi to ne drži.

icon-expand Kate Middleton FOTO: Profimedia

Uradni razlog, ki ga je palača navedla za to, da se Kate ne bo udeležila slovesnosti, je ta, da so zmanjšali število povabljenih zaradi ponovnega širjenja virusa, a tudi za odsotnostjo vojvodinje tiči drug razlog, je dejal nek vir blizu kraljeve družine. "Zmanjšanje števila povabljenih je idealen izgovor za Kate, da se ne udeleži slovesnosti. William se je naveličal drame in noče, da je vanjo vpletena njegova žena. Z otroki načrtuje obisk svoje družine in to je veliko bolj pomembno od tega, kar misli javnost," je dejal vir. "William je odločen, da drama, ki se odvija okrog bratove družine, ne sme vplivati na samo slovesnost in pokvariti spomina na njegovo mater. To je njegovo vodilo," je še dodal vir, ki pozna razmere v kraljevi družini.

Princ Charles naj bi že odpotoval na Škotsko, nek vir blizu bodočega kralja pa je dejal: "Take stvari v njem prebudijo veliko spominov, tako veselih kot žalostnih, pa tudi veliko obžalovanj. Od Dianine smrti se mu zdi najboljše, da take občutke zadrži zase in pusti sinovoma, da sama urejata te stvari." Slovesnosti se bodo tako udeležili le 39-letni William, 36-letni Harry, Dianina najožja družina, komisija, ki je sodelovala pri izbiri kipa, kipar Ian Rank-Broadley in vrtnar Pip Morrison. Kip bo postavljen na posestvu Kensingtonske palače.

Harry je med tem že prispel v Anglijo in je trenutno v karanteni, a naj bi ga že obiskala njegova babica, kraljica Elizabeta II. Čeprav so mnogi upali, da bo to prava priložnost, da se brata znova zbližata, vse kaže, da se tudi tokrat to ne bo zgodilo. "Malo verjetno je, da bi se brata znova zbližala in bi šlo za kaj več kot samo za slovesnost. Harry zna biti čemeren in zavzeti obrambno držo, malo verjetno je tudi, da bi se opravičil ali celo priznal svoje napačno ravnanje. William, ki je v tem času videl škodo, ki so jo povzročila bratova dejanja, pa mu ne bo tako zlahka odpustil. Prepad med njima je večji kot 8000 kilometrov med Londonom in Kalifornijo," je še povedal vir.