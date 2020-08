Tudi Kevin Hart prebolel covid-19

Kevin Hart, ki bo v kratkem že četrtič postal očka, je na nastopu intimnega druženja, imenovanem An intimate socially distanced affair show komik, ki jo organizira legendarni komik Dave Chappelle, povedal, da je prebolel covid-19.

"Problem je, da sem covid-19 imel v približno enakem času kot Tom Hanks,"je začel Hart v Ohiu in seveda tudi tu dodal kanček komedije in dejal:"Nič nisem hotel reči na to temo, saj je Tom bolj slaven kot jaz."

Dave Chappelle namreč organizira posebne dogodke, kjer je izbranih 100 naključnih prijavljenih. Ti si lahko na zunanjem prizorišču ogledajo stand-up nastope. Med drugim je na nastop povabil tudi legendi, kot sta Chris Rock in Jim Carrey. Dave svoje povabljence prosi, da telefone zaklenejo in ne snemajo materiala, zato na spletu ni moč najti nobenega od nastopov. Dave je sicer plačal kar 84 tisoč evrov za hitre covid-19 teste za vse, ki so nastopili na (sicer) zunanjih odrih njegovih šovov, ki jih je organiziral to poletje. Med drugim so bili testirani tudi Donnell Rawlings, Bill Burr, Michelle Wolf, Questlove in Tobe Nwigwe.