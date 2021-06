Tudi nekdanje dekle Bena Afflecka našlo srečo v ljubezni

Ana de Armas, ki je bila z igralcem v zvezi skoraj leto dni, je znova zaljubljena. Medtem, ko se je Ben po njunem razhodu zbližal z Jennifer Lopez, pa se igralka dobiva s podpredsednikom podjetja, ki stoji za aplikacijo Tinder.

Potem, ko sta Ben Affleck in Jennifer Lopez s poljubi v javnosti potrdila svojo zvezo, so se ameriški mediji razpisali tudi o sveži ljubezni igralčevega nekdanjega dekleta. Tudi Ana de Armas je znova srečna v izbrančevem objemu, njen novi fant pa je Paul Boukadakis.

icon-expand Ana de Armas in Paul Boukadakis. FOTO: Profimedia

Igralka, ki je Bena spoznala na snemanju trilerja Deep Water, je bila samska od letošnjega januarja. Pred kratkim pa so se pojavile informacije, da se že nekaj časa dobiva s podpredsednikom podjetja, ki stoji za uspešno aplikacijo Tinder. ''Paul in Ana sta se spoznala s pomočjo skupnih prijateljev. On živi v Austinu, vendar redno potuje iz Teksasa v Santa Monico, kjer čas preživlja prav z Ano,'' je povzel skupni prijatelj.

Da je zveza resna, je dokazal že Boukadakis, ki je igralko kubansko-španskih korenin že predstavil domačim. 37-letnik je bil soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Wheel, ki ga je Tinder leta 2017 prevzel in tako v aplikacijo dodal videovsebine. Paul je postal Tinderjev podpredsednik za posebne segmente in si tako prizadeva ustvariti vsebine, ki bodo dostopne na aplikaciji, vključno z opcijo Swipe Night.

icon-expand Ben Affleck in Ana de Armas sta bila v zvezi nekaj manj kot leto dni. FOTO: Profimedia

De Armasova se trenutno posveča novemu projektu, filmu The Gray Man, katerega snemanje se je pričelo v maju. Pred kamerami so se ji pridružili tudi Chris Evans, Ryan Gosling in Regé-Jean Page.