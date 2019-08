Tudi pesem Shape of you naj ne bi bila Sheeranova

Tuji mediji poročajo, da se je pevec Ed Sheeran spet znašel v sporu zaradi domnevne kraje pesmi. Sam Chokri, glasbenik, ki si šele utira pot med zvezde, je zvezdnika obtožil, da izvor pesmi Shape of you ni njegov. Prekopiral naj bi namreč refren iz Samove pesmi Oh Why, ki jo je izdal leta 2015. Ed je obtožbe že zanikal, poročajo tuji mediji.

Dokumenti, ki so že vloženi na sodišče, pevca obtožujejo, da ima zavestno in podzavestno navado, da si prilašča glasbene kompozicije in nasploh delo drugih avtorjev, poročajo tuji mediji in navajajo še, da je Ed obtožbe že zanikal.