Tudi pevka Cardi B zgrožena nad cenami med gospodarsko krizo

Cardi se je pred mesecem že soočila s kritikami glede recesije, na katere jo je opozoril nek sledilec, ki je pod njenimi pritoževanji zapisal: "To pravi raperka, ki ima 40 milijonov." Glasbenica mu je odgovorila: "Vrednost mojega premoženja je več kot to, in ugani, kaj? Če tudi jaz ne varčujem, delam in načrtujem izdatkov, lahko tudi jaz izgubim! Po čem sklepaš, da čeprav ima nekdo veliko denarja, tega ne more izgubiti, če z njim ne ravna pravilno? Tudi jaz plačam račune, imam obveznosti in ljudi, ki jim pomagam."

Kot poroča Billboard, je zvezdnica v lanskem intervjuju z Davidom Lettermanom pojasnila, zakaj pogosto javno izraža svoje mnenje o gospodarskih, socialnih in političnih vprašanjih. "Res ne vnašam veliko politike v svojo glasbo, a sem včasih to počela. To sem delala tudi, ko sem še bila plesalka, čeprav bi lahko kdo mislil, da ljudje tega ne spremljajo, prav to počno. Sem dekle iz soseske, sem iz Bronxa. Veliko ljudi se z mano poistoveti in me spremlja, ker želijo videti, kaj sem oblekla in kako živim. Prav zato se mi zdi, da imam odgovornost, da jim povem, naj medtem, ko gledajo moja oblačila in način življenja, razmislijo še o tem, kaj se dogaja na drugem koncu sveta," je takrat pojasnila.