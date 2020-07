Tudi prvo dekle Johna Travolte umrlo zaradi raka na dojkah

Kelly Preston, igralka in žena Johna Travolte, je pretekli vikend umrla zaradi raka na dojkah. Bitko je bila v krogu družine in prijateljev ter bolezen spretno skrivala kar dve leti. John in Kelly sta bila poročena kar 29 let, a oba sta vedela, kaj pomeni preživeti veliko tragedijo. Leta 2009 sta se namreč morala soočiti z nenadno smrtjo 16-letnega sina Jetta, ki je umrl zaradi udarca ob napadu Kawasakijevega sindroma.

A nesreča nikoli ne počiva. John je enajst let po smrti sina izgubil še ženo. Zanjo je bil usoden rak na dojkah. Ni pa Kelly prva Johnova ljubezen, ki se je borila s to boleznijo. Leta 1977 je namreč za rakom dojk umrla tudi Diana Hyland, igralka, s katero je bil John takrat v resni zvezi. Čeprav je bila ona stara 41 let in on le 18, sta bila izjemno zaljubljena. Mediji so seveda takrat iz tega naredili velik škandal, saj je Diana v filmu The boy in the plastic bubble igrala Johnovo mamo.