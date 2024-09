Tudi Richard E. Grant je Jenno Ortega povprašal o zvezi z Johnnyjem Deppom

Jenna Ortega je ponovno spregovorila o govoricah, da je v zvezi z Johnnyjem Deppom . Zvezdnica, ki je minulo leto že razjasnila, da z 61-letnim igralskim kolegom nima nič, je znova dejala, da gre za natolcevanja in neresnice, da govorice ne držijo, pa je potrdil tudi Depp. O tem, da naj bi se igralca romantično zapletla je prvi poročal Deuxmoi , ki je v objavi trdil, da so Ortego in Deppa opazili skupaj, sodelovala pa naj bi tudi pri snemanju nadaljevanja filma Beetlejuice .

21-letnica pa je sedaj dejala, da so govorice požele tolikšno pozornost, da jim je nasedel celo igralec Richard E. Grant , ki jo je na snemanju filma Death Of A Unicorne povprašal o njuni zvezi. "Vse skupaj se mi zdi noro, saj nikoli nisem govorila o tem ali omenila karkoli v zvezi s tem. V člankih si izmislijo svoje citate, kar se mi je zdelo strašansko," je dejala v intervjuju BuzzFeed Puppy .

"To je tako nesmiselno, da ni niti smešno. Nikoli nisem spoznala ali sodelovala z Johnnyjem Deppom, sploh ga nisem še spoznala. Prosim, nehajte širiti laži in naju pustite pri miru," je pred časom zapisala na družbenem omrežju. Govorice je takrat zanikal tudi Depp, ki je dejal, da v filmu Beetlejuice Beetlejuice režiserja Tima Burtona ne bo nastopil.

"Bila sem na prizorišču snemanja filma z Richardom E. Grantom, ko je prišel do mene, ko je pristopil in me vprašal 'Torej ti in Johnny?', jaz pa sem se začela smejati, saj niti ne poznam te osebe," je opisala.

Mlada igralka je v intervjuju razkrila tudi, da se je pri 15. letih potegovala za vlogo Chani v franšizi Dune, na koncu pa jo je dobila Zendaya.