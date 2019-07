Tudi Sarah Jessica Parker žrtev neprimernega vedenja

Igralka Sarah Jessica Parker je v intervjuju z ameriškim medijem povedala, da je nekaj mesecev po začetku globalnega gibanja MeToo začela razmišljati o neštetih izkušnjah z moškimi, ki so se med njeno kariero do nje obnašali neprimerno. Pojasnila je, da je takrat to skušala odmisliti, saj je le tako lahko nadaljevala z delom.

Parkerjeva je nadaljevala, da je ob neki neprijetni priložnosti postalo prehudo in zato se je odločila ukrepati. Neprimernega obnašanja na neki točki ni mogla več odmisliti, in ko je postalo breme pretežko, se je zaupala svojemu agentu. Zaupala mu je, da se ta moški, čigar imena ni želela razkriti, do nje ne obnaša primerno. V intervjuju sicer ni želela razkriti podrobnosti, niti ni hotela izdati, na katerem snemanju se je to dogajalo. Z novinarjem pa se je strinjala, da je težko ukrepati, če je ta oseba nekdo, ki ti predstavlja avtoriteto.