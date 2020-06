Tudi skupina Dixie Chicks spremenila ime

V duhu trenutnih razmer se je tudi country trio odločil, da spremeni ime oziroma poimenovanju odvzame besedo 'dixie'. Sprememba imena priljubljenega benda je najnovejši primer močnih kulturnih sprememb, ki jih prinašajo nacionalni protesti, ki opozarjajo na rasno neenakost. To je že drugi odmevni primer glede odločitve o preimenovanj, potem ko je to storila tudi uspešna zasedba Lady Antebellum.

Članice skupine Dixie Chicks so se že leta 2003 postavile po robu takratnemu predsedniku Georgeu W. Bushuin ga v Nashvillu javno kritizirale na predvečer ameriške invazije na Irak. Glasbenice, ki pogosto izražajo svoje mnenje, so pomemben korak k družbenim spremembam naredile tudi s spremembo imena. Iz imena so izključile besedo 'dixie', spomin na poimenovanje za ameriški jug v času državljanske vojne.

Dixie Chicks so znane kot izredno odkrite izvajalke.

Skupina je spremembo imena javnosti sporočila v tem tednu in ob tem izdala nov videoposnetek pod novim imenom 'Chicks' ter tudi posledično prilagodila vsa poimenovanja na družbenih omrežjih. Predstavniki skupine so novo ime potrdili. Članice skupine, Natalie Maines, Emily Strayer in Martie Maguire, so znane kot glasbene izvajalke, ki so izredno odkrite v konzervativnem svetu country glasbe. Njihov nov video izdelek z naslovom March March, prikazuje trenutne zgodovinske proteste – za pravice žensk, pravice istospolnih oseb, tiste v okviru gibanja Black lives matter ter tudi okoljevarstvene.

