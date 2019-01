Tudi Snoop Dogg želi posvojiti zapuščenega Snoopa

Pred dnevi smo poročali o srce parajočem posnetku dveletnega kužka , ki ga je lastnik le nekaj dni pred silvestrovim zapustil ob prometni cesti. Na posnetku, ki ga je zabeležila varnostna kamera, je vidno, kako je lastnik psa izpustil iz vozila, poleg pa odložil njegovo posteljico in se le nekaj trenutkov kasneje odpeljal stran. Kuža je stekel za vozilom in ga poskušal ujeti, a je pri semaforju spoznal, da je lastnik zanj prehiter, zato se je ustavil.

Tavajočega kužka je rešil mimoidoči, ki ga je odpeljal do bližnjega veterinarja. V oskrbo ga je nato vzelo društvo za zaščito živali RSPCA, članica društva, Natalie Perehovsky , pa je v izjavi za javnost povedala, da je bilo grozljivo opazovati kužka, ki je večkrat neuspešno poskušal priti nazaj v vozilo in da ne razume, kako je lahko kdo zmožen storiti takšno dejanje. Po ogledu posnetka, ki je prek družbenih omrežij hitro dosegel širšo javnost, se je oglasil tudi Andrew Neil , novinar britanske medijske hiše BBC, ki se je ponudil, da bi bil kužkov posvojitelj.

Ekipa, ki je kužka rešila, mu je nadela ime ' Snoop ' in dejala, da je pes zelo prijazen in prikupen. Zgodba je prišla na uho tudi 47-letnemu glasbeniku in reperju Snoop Doggu , ki je za Daily Star povedal, da bi psa z veseljem vzel pod svojo streho: ''Vedno se bo našel prostor za še enega psa v 'Hiši Snoop'. Če še vedno potrebuje topel dom, ga lahko najde pri meni, čeprav menim, da bo ob tolikšni medijski pozornosti kmalu pristal v ljubeči oskrbi.''

Iz RSPCA so medtem podali novo izjavo, v kateri so dejali, da je kuža trenutno na varnem in da je deležen precejšnje pozornosti s strani začasnih skrbnikov: ''Veliko ljudi se je vanj preprosto zaljubilo! Dokler poteka preiskava, ki bo razkrila, kdo ga je zapustil, ga ne bomo 'selili' v nov dom. Številni so se že ponudili, da bi ga vzeli k sebi, zato verjamemo, da bo tudi po končani preiskavi hitro pristal pri ljubečih skrbnikih.''