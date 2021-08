Tudi uradno konec zveze med Severino in Igorjem Kojićem

Po poročanju srbskih in hrvaških medijev je razveza med hrvaško pevko Severino in Igorjem Kojićem sedaj tudi uradna. Zvezdnica in nogometaš sicer svoje zveze v medijih zadnje čase nista komentirala, sedaj pa je Severina potrdila, da nista več mož in žena.

Severina in Igor Kojić sta sporazumno prišla do odločitve, da se ločita in tako tudi uradno zaključita svoj zakon. Za hrvaški Jutarnji list je spregovorila kar zvezdnica sama, ki je dejala: "Odločitev, da se tudi uradno ločiva, sva sprejela sporazumno skupaj, nadalje pa tega ne bova več komentirala. V zadnjih 20 mesecih je bila vsa moja pozornost usmerjena v skrbništvo nad sinom. Igor je bil v težkem obdobju mojega življenja čudovit partner in moja opora, zato mu želim samo vse najboljše v življenju. Zavedam se, da sem javna oseba, vendar nisem javna vreča."

Severina in 34-letni Kojić že leto in pol nista živela skupaj, sosedje pa so razkrili, da naj bi se razšla aprila lansko leto. Pevka živi v svojem zagrebškem stanovanju, nogometaš pa v Beogradu s starši. Po nekaterih namigovanjih naj bi bil celoten njun zakon le farsa, da bi Severina lažje dobila skrbništvo nad sinom Aleksandrom, ki ga ima z nekdanjim možem Milanom Popovićem.