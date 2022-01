Tuji mediji navdušeni nad dubajskim nastopom Jelene Karleuše

"Srbska superzvezdnica, ki jo označujejo tudi za Lady Gaga Srbije oziroma Madonno Balkana, Jelena Karleuša je oboževalce navdušila s spektakularnim nastopom v Dubaju. Oboževalce je navdušila v največjem in najbolj luksuznem nočnem klubu na vodi, Float in Dubai. Po raperjih Tygi in French Montani je bila Jelena prva ženska izvajalka, ki je nastopila na tem prestižnem odru," so v članku o nastopu Jelene Karleuše zapisali na portalu Yahoo Finance .

Za izjemen nastop, poln presenečenj, bleščic, perja, glamurja in vsega, kar ima Jelena rada, je poskrbel klub, ki je več kot očitno uslišal vsako pevkino željo. "Vesela sem, da ljubitelji nočnega življenja uživajo v mojem nastopu in to je moj prvi nastop v takšnem klubu, kot je ta." Dodala je, da je presrečna, da so prisotni zaplesali z njo, mnogi tudi zapeli na njene uspešnice, kot je Slatka mala, Diamanti, Insomnia, Krimi rad in druge ...

Kot piše Yahoo, je Jelena prisotne navdušila s svojim nastopom in s tem dokazala, zakaj je, kot so napisali, 'prva zvezdnica vzhodne Evrope'.

O nastopu in njeni karizmi, ki je očitno več kot očitno navdušila prisotne, so pisali še portal Globe Newswire, The New York Age in drugi. Jelena pa se je z objavami pohvalila na svoji Instagram zgodbi.