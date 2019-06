Jessie J in Channing Tatumrada objavljata skupne fotografije in posnetke, a pevka je pred časom poudarila, da želi, da se stvari odvijajo v svojem tempu. Zdaj pa je razložila, zakaj je tako. Ko se je hollywoodski igralec ločil od žene Jenne Dewan, so tako mediji kot oboževalci komaj čakali, katero dekle bo naslednje, ki bo osvojilo njegovo srce.

Tako so paparaci ob neki priložnosti ujeli igralca ravno s priljubljeno britansko pevko in mediji so hitro domnevali, da sta par. Toda resnica je bila drugačna. "S Chanom so naju skupaj fotografirali, še preden sva imela romantično razmerje ... To je ustvarilo velik pritisk," je razložila 31-letna zvezdnica ter dodala, da sta potrebovala čas za spoznavanje, preden sta začela resno zvezo.

In kaj jo je prepričalo, da je igralec pravi?

"Vedno pogledujem za moškimi, ki imajo dober smisel za humor ter dobre moralne vrednote. Tukaj je tudi higiena. Zelo pomembno je, da se moški umiva." Očitno je imel zvezdnik vse dotične odlike in romanca se je začela, a ne v javnosti. "Razlog, zakaj sva skrivala razmerje? Želela sva uživati brez zunanjega vpliva – ker bi zadevo napihnili do maksimuma. Seveda sem si želela zmenkov, a sva se pogovorila in odločila, da je bolje, če gredo stvari počasi."