Tupac Shakur dobil zvezdo na Pločniku slavnih

Kot so dejali iz združenja Pločnik slavnih, ki izbira zvezdnike, ki dobijo svojo zvezdo, so se za raperja odločili že leta 2013, a so vse od takrat čakali na odločitev družine in dedičev, da izberejo datum, kdaj se bo to zgodilo. Shakur, ki bi 52 let dopolnil 16. junija, je dobil 2758. zvezdo po vrsti.

"Tukaj smo se zbrali ob razkritju Tupacove zvezde in se ga ne spominjamo samo zaradi njegovega prispevka glasbeni industriji, temveč tudi zaradi njegovega vpliva, ki ga je pustil na tem svetu. Danes ne slavimo le zvezde na tleh, praznujemo delo in strast, ki ju je vložil v to, da so se njegove sanje uresničile," je v svojem govoru še dodala glasbenikova sestra.

Shakur, ena najbolj prepoznavnih ikon hip-hopa, je umrl leta 1996, star le 25 let. Njegova profesionalna glasbena kariera je trajala le pet let, a je v tem času prodal več kot 75 milijonov albumov po vsem svetu, vključno z diamantno ploščo All Eyes On Me, na kateri so hiti California Love (Remix), I Ain't Mad at Cha in How Do U Want It. Leta 2017 so ga sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola.