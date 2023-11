Tupac Shakur: Duane Davis se izreka za nedolžnega umora

Nekdanji vodja tolpe se je izrekel za nedolžnega za umor raperja Tupaca Shakurja iz leta 1996. 60-letni Duane 'Keffe D' Davis se je na sodišču v Las Vegasu izrekel za nedolžnega umora pokojnega raperja, dobil pa je tudi odvetnika, ki ga bo med sojenjem zastopal. Shakur je bil star 25 let, ko je bil ustreljen v napadu z avtomobilom v Las Vegasu.

60-letni Duane Keith 'Keffe D' Davis je edina še živa oseba, ki je bila v vozilu, iz katerega so odjeknili streli. Tožilci so med sodnim postopkom, ki poteka proti njemu, dejali, da so obtožbe proti njemu spodbudili njegovi lastni opisi orkestriranja smrtonosnega napada. Nekdanji vodja kalifornijske tolpe se je medtem že izrekel za nedolžnega organiziranja ustrelitve raperja Tupaca Shakurja v Las Vegasu leta 1996.

Duane Davis se je izrekel za nedolžnega umora Tupaca Shakurja. FOTO: Profimedia

Davis je bil obtožen septembra, policija pa trdi, da je načrtoval streljanje s svojim nečakom, ki se je pred tem s Shakurjem zapletel v pretep v eni izmed igralnic. Na tiskovni konferenci, ki je potekala kmalu po Davisovi aretaciji, je policija pokazala varnostni posnetek hotela, ki datira na 7. september 1996, na katerem je videti več moških, kako brcajo in udarjajo moškega, ki so ga identificirali kot Orlanda Andersona, osumljenčevega pokojnega nečaka.

Policija je povedala, da je spor na koncu privedel do povračilne ustrelitve Shakurja, ko je čakal v svojem avtu pri rdeči luči. 25-letnik je umrl v bolnišnici šest dni pozneje. Policija je povedala še, da je Davis dobil pištolo od neimenovanega sodelavca, in omenila Davisovo "lastno priznanje" medijem, da je bil v vozilu, iz katerega so odjeknili streli. Vsi trije moški, ki so bili z njim v avtomobilu v času streljanja, vključno z njegovim nečakom, so že mrtvi. Oblasti niso povedale, kdo je dejansko streljal s pištolo.