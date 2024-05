Turneja Taylor Swift prispela v Evropo

Organizatorji so na vseh prizoriščih pripravljeni na velik naval, pred areno v Parizu se najbolj goreči oboževalci v šotorih in dolgih vrstah zbirajo že od zgodnjega jutra. "Celotna vrsta je bila nabito polna, nekateri so spali v šotorih, kampirali dva dni, kolikor razumem," je dejala oboževalka."Je mednarodna umetnica, vsi jo želimo videti, vsi želimo biti pred odrom. Njen oder je ogromen in izkušnjo želimo kar najbolje izkoristiti," je dodal oboževalec."Res je lepo biti drug z drugim, vsi se pogovarjamo. Taylor nas je združila. Tega ne vidiš pri vsakem glasbeniku," je rekel obiskovalec. Za konec pa je z navdušenjem svoje občutke delila še ena obiskovalka:"Danes imam rojstni dan, stara sem 22 let, in Taylor Swift ima pesem z naslovom 22. Tako sem vesela, da sem danes dobila vstopnico. Komaj čakam!"