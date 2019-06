Turška lepotica, ki jo primerjajo z Angelino Jolie

Že pri rosnih 17 letih, ko je odigrala prve vloge, je turška igralka Hilal Altinbilek pritegnila pozornost zaradi svojega videza. Zaradi polnih ustnic in dolgih bujnih las so jo hitro začeli primerjati s hollywoodsko igralko Angelino Jolie.

28-letna igralka Hilal Altinbilekje nase opozorila z vlogo Ozlem v turški seriji Črna vrtnica (Karagül)leta 2013. Vloga je bila zanjo poseben izziv, saj je morala pokazati igralsko širino. ''Serija Črna vrtnica je bila priložnost, ki sem se je res razveselila. Mislim, da je za igralce pravi izpit, ko morajo odigrati zlobneže in pri tem pokazati svoj igralski talent. Že od začetka sem želela, da moj lik ne bi bila povsem običajna zlobnica, ker to je lahko vsak dober igralec. Ampak inteligenca je tista, ki temačne like ločuje od povprečnih,'' je pred tremi leti dejala lepa Hilal, ki jo kamera naravnost obožuje. Odkar se je pojavila na televizijskih zaslonih, se je zaradi lepote drži naziv fatalne ženske.

''Primerjajo me z Angelino Jolie. Ko sem bila stara 17 let in sem odigrala prve vloge, so me mediji že začeli primerjati z njo. Čeprav sva si podobni zaradi ustnic in las, vedno poskušam graditi svoj osebni slog in se trudim, da ne bi spominjala na nikogar,'' pravi lepa Turkinja, ki zaradi obraznih potez na prvi pogled močno spominja na hollywoodsko zvezdnico, 44-letno Angelino Jolie.

Angelina Jolie FOTO: AP

''Ozlem je bila za mene velika naloga, s katero sem se veliko naučila. Prepričana sem, da me čakajo še večje vloge, ki bodo zaznamovale mojo kariero. Kdo ve, morda bo to kakšna turška Lara Croft,'' malo v šali malo zares pristavi turška zvezdnica, ki je lani dobila zelo pomembno in še večjo vlogo.

Hilal namreč igra glavno žensko vlogo v turški seriji Vedno tvoja (Bir Zamanlar Çukurova), ki v rodni Turčiji podira rekorde gledanosti. Ljubezenska zgodba nas popelje v 70. leta prejšnjega stoletja v Istanbul in se nadaljuje v Adani, v rodovitni pokrajini na jugu Turčije.

Danes 28-letna Hilal je stopila v čevlje lepe Züleyhe, njen televizijski partner pa je 32-letni Uğur Güneş, ki igra revnega in delavnega avtomehanikaYılmaza. Da njuna ljubezenska zveza ne bo šla kot po maslu, bo poskrbel bogati Demir, ki ga igraMurat Ünalmış. Za razburljivo dogajanje bo poskrbela še Demirjeva mama, ki jo igra izjemnaVahide Perçin. Slovenski gledalci jo poznajo iz serije Mama in Dekle z imenom Feriha, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV.