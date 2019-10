Turška zvezdnica lepoto podedovala po mami Rusinji

Alina Boz , ki blesti v glavni vlogi turške uspešnice Podaj mi roko,z oboževalci na družbenih omrežjih deli različne utrinke iz zasebnega življenja. Tokrat je objavila družinsko fotografijo, na kateri pozira skupaj z mamo Olgo Boz . Svetlolasa gospa na fotografiji nosi sončna očala in je videti zelo mladostno. Igralkini oboževalci se občasno pošalijo, da sta videti kot sestri. Zvezdnica turških serij je zelo povezana s svojo mamo, ki hčerko seveda popolnoma podpira pri njeni karieri.

Spomnimo, da se je Alina rodila v Rusiji, kjer je živela do svojega sedmega leta. Z mamo, ki je po rodu tudi Rusinja, in očetom so se zaradi želje po boljšem življenju preselili v Turčijo. 21-letnica je priznala, da ji je turščina na začetku povzročala kar nekaj preglavic, a jo je nato uspešno osvojila.