Turška zvezdnika dopustujeta pri naših sosedih

Italija je v zadnjih letih zelo priljubljeno letovišče za hollywoodske zvezdnike. Zdaj pa sta tja na zaslužen oddih odšla tudi zvezdnik turške uspešnice Moja boš Rüzgar Aksoy in devet let mlajši Alp Navruz, ki je zaigral v seriji Pohlepna gospa Fazilet. In kam ju je zaneslo?

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Alp Navruz, ki je pri nas zaslovel z vlogo Sinana v turški serijiPohlepna gospa Fazilet (Fazilet Hanım ve Kızları),si je vzel odmor od snemanja nove serije Elimi Bırakma.Nekaj prostih dni je izkoristil za počitnice pri naših sosedih Italijanih, kjer je obiskal eno najbolj čudovitih pokrajin Toskano. Ogledal si je tudi tipične znamenitosti v Firencah in Pisi, kjer se je seveda fotografiral ob znamenitem Poševnem stolpu v Pisi. Trenutno pa se potepa v Benetkah. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 29-letni igralec pa ni edini, ki ga je zamikala vroča Italija. Tja se je odpravil tudi Rüzgar Aksoy, zvezdnik turške uspešnice Moja boš (Kara sevda),v kateri je igral Kemalovega brata Tarika. Zvezdnik si je vzel premor od snemanja nove serije Vedno tvoja, ki k nam prihaja že ta mesec. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 38-letni igralec je najprej užival na otoku Capri, ki je zelo priljubljeno letovišče tudi pri hollywoodskih zvezdnikih. Pot ga je nato vodila do največjega italijanskega mesta Rima, kjer si je med drugim ogledal najbolj priljubljeno rimsko turistično točko Španske stopnice, ki jih sestavlja 138 stopnic. Na vsakem koraku je tako lahko občudoval različne arhitekturne mojstrovine in zgodovino. Ne zamudite turške serije Dekle z imenom Feriha od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV. Čeprav sta se seriji tako Moja boš kot Pohlepna gospa Fazilet iztekli, pa lahko trenutno spremljate zanimivo ljubezensko dramo Dekle z imenom Feriha. V glavni vlogi omenjene turške serije nastopa Hazal Kaya, ki pa je pred dnevi sporočila, da bo postala mamica. Več TUKAJ. Dekle z imenom Feriha