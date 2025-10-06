Turške oblasti zaradi varnosti odpovedale koncert Robbieja Williamsa

Popzvezdnik Robbie Williams v torek ne bo sklenil svoje aktualne svetovne turneje Britpop tour z nastopom v Istanbulu. Guverner največjega turškega mesta je namreč zahteval odpoved koncerta. Kot je Williams zapisal na družbenih omrežjih, ga odpoved žalosti.

"Mestne oblasti so koncert odpovedale v interesu varnosti javnosti. Zadnja stvar, ki bi si je želel, je ogroziti varnost svojih oboževalcev. Njihova varnost in zaščita sta na prvem mestu," je zapisal pevec.

To bi bil njegov prvi koncert v Istanbulu. Kot je poudaril, so za konec turneje namerno izbrali turško večmilijonsko mesto. "Moje sanje so bile, da bi zaključili turnejo pred turškimi oboževalci - glede na tesne vezi, ki jih ima moja družina s to čudovito državo. V Istanbulu se vsem, ki so se želeli pridružiti 1,2 milijona ljudem, ki so se letos udeležili te turneje, iskreno opravičujem. Koncerta smo se zelo veselili, a je bila odločitev o odpovedi zunaj našega nadzora," je še sklenil.

Uradnih informacij o tem, kakšno nevarnost za javno varnost bi predstavljal koncert Robbieja Williamsa v Turčiji, niso sporočili. So pa nekateri uporabniki družbenih omrežij in nevladne organizacije, ki podpirajo svobodno Palestino, v zadnjih dneh pozivali k odpovedi dogodka. Williamsa so med drugim oklicali za sionista, saj je v preteklosti nastopil v Izraelu.