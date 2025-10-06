Svetli način
Tuja scena

Turške oblasti zaradi varnosti odpovedale koncert Robbieja Williamsa

Istanbul, 06. 10. 2025 10.26 | Posodobljeno pred 18 minutami

Avtor
R. M.
Komentarji
1

Britanski pevec Robbie Williams bi moral v torek svetovno turnejo skleniti z zadnjim nastopom v Istanbulu. A so tamkajšnje mestne oblasti dogodek odpovedale. Williams je na družbenih omrežjih sporočil, da je bil razlog za odpoved strah pred ogroženo varnostjo javnosti. Neuradno pa naj bi bil razlog pevčeva podpora Izraela, kjer je v preteklosti nastopil.

Popzvezdnik Robbie Williams v torek ne bo sklenil svoje aktualne svetovne turneje Britpop tour z nastopom v Istanbulu. Guverner največjega turškega mesta je namreč zahteval odpoved koncerta. Kot je Williams zapisal na družbenih omrežjih, ga odpoved žalosti.

Guverner v Istanbulu je odpovedal koncert Robbie Williamsa.
Guverner v Istanbulu je odpovedal koncert Robbie Williamsa. FOTO: Miro Majcen

"Mestne oblasti so koncert odpovedale v interesu varnosti javnosti. Zadnja stvar, ki bi si je želel, je ogroziti varnost svojih oboževalcev. Njihova varnost in zaščita sta na prvem mestu," je zapisal pevec.

To bi bil njegov prvi koncert v Istanbulu. Kot je poudaril, so za konec turneje namerno izbrali turško večmilijonsko mesto. "Moje sanje so bile, da bi zaključili turnejo pred turškimi oboževalci - glede na tesne vezi, ki jih ima moja družina s to čudovito državo. V Istanbulu se vsem, ki so se želeli pridružiti 1,2 milijona ljudem, ki so se letos udeležili te turneje, iskreno opravičujem. Koncerta smo se zelo veselili, a je bila odločitev o odpovedi zunaj našega nadzora," je še sklenil.

Uradnih informacij o tem, kakšno nevarnost za javno varnost bi predstavljal koncert Robbieja Williamsa v Turčiji, niso sporočili. So pa nekateri uporabniki družbenih omrežij in nevladne organizacije, ki podpirajo svobodno Palestino, v zadnjih dneh pozivali k odpovedi dogodka. Williamsa so med drugim oklicali za sionista, saj je v preteklosti nastopil v Izraelu.

robbie williams turneja koncert odpoved
KOMENTARJI (1)

Blue Dream
06. 10. 2025 10.45
Podpira Izrael pacient
