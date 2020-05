Turški zvezdnik delil nove družinske fotografije

Zaradi pandemije koronavirusne bolezni so se pred dvema mesecema ustavile številne filmske produkcije. Snemanje nove serije je moral prenehati tudi turški igralec Ibrahim Çelikkol, ki je blestel v uspešnici Lepotica in zver. Svoj prosti čas trenutno najraje preživlja z ženo in petmesečnim sinom.

Ibrahim Çelikkol svoj čas v karanteni preživlja z družino. FOTO: POP TV

V nasprotju z nekaterimi drugimi panogami snemanje serij ne more potekati od doma. Na primer niti režiserji ne morajo režirati po Skypu, niti igralci ne morejo igrati po Slacku. Zato so se produkcije po svetu ustavile. Marca je prenehal delati tudi priljubljeni turški igralec Ibrahim Çelikkol, ki v serijiDoğduğun Ev Kaderindir nastopa v glavni vlogi skupaj z Demet Özdemir, ki jo lahko spremljate v uspešnici Jutranja ptica naVOYO. Producenti so sporočili, da bodo zadnji del prve sezone omenjene serije začeli snemati po koncu ramazana, kar je predvidoma v naslednjem tednu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

38-letni Ibrahim je dejal, da je po svoje hvaležen za karanteno, saj je prav zaradi teh okoliščin več časa z ženo Mihre Mutlu in njunim petmesečnim sinom Alijemter tako ne zamudi obdobja razvoja svojega prvorojenca. Ustvarjanje turških serij je namreč precej naporno in vzame veliko časa, saj snemanja potekajo od ponedeljka do sobote, in sicer od jutra do poznih večernih ur. V Instagramovi zgodbi je ponosni očka objavil fotografijo, na kateri je v objektiv ujel ženo in sina, ki poležavata na travi, pri tem pa sta oba usklajena, saj nosita kavbojke, na sebi pa imata karirasto srajco.

Mihre Mutlu s sinom Alijem FOTO: Instagram

Zvezdnik serije Lepotica in zverje z oboževalci delil tudi romantično fotografijo, ki sta jo z ženo posnela med lanskimi počitnicami. Kot kaže, oba že komaj čakata poletje, ko se bosta s sinom odpravila na prve družinske počitnice na morje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke