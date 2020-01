Turški zvezdnik končal obvezno služenje vojaškega roka

Turški igralec Can Yaman se je pred dnevi vrnil iz vojske. Na začetku januarja je namreč odšel na obvezno 21-dnevno služenje vojaškega roka v Izmir. Tik preden se je vrnil domov pa je s svojo mamo Güldem Yaman posnel fotografijo, na kateri ima še vedno oblečeno vojaško uniformo, ona pa je videti presrečna v objemu svojega sina. Dogodek je ovekovečil na svojem Instagramu in do zdaj požel že skoraj 900 tisoč všečkov.

Svojo mamo pa igralec večkrat javno izpostavi, saj sta drug na drugega zelo navezana. Obiskovala ga je tudi na snemanju serije Jutranja ptica (Erkenci Kuş)in mu tudi sicer vedno stoji ob strani. Güldem pa je tudi edina ženska, s katero si je zelo blizu, saj je v nedavnem intervjuju povedal, da njegovo srce še ni oddano.

Can pa se je pred odhodom v vojsko poslovil od svojega prepoznavnega videza, ki ga je imel v seriji Jutranja ptica in zaradi katerega si je pridobil naklonjenost številnih oboževalk po celem svetu. Tam namreč dolgi lasje in brada niso dovoljeni, kar pa je igralca precej pomladilo. 30-letnik je tako dobil kar nekaj komentarjev, da je brez brade in dolgih las videti precej mlajši.

Can v seriji Jutranja ptica, ki jo lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate na POP TV, igra istoimensko vlogo Cana, fotografa in avanturista. Can mora v zgodbi prevzeti očetovo oglaševalsko agencijo. Seveda ne gre brez uvodnih nesporazumov, divjih srčnih poskokov, strašnih zapletov in spletk. Da bodo spletke še bolj zavozlane, bo poskrbela lepa Sanem, ki bo prišla v agencijo iskat delo. Ko spozna Cana, podvomi v njegovo dobroto, zato mu bo natrosila cel kup laži, ki pa jih bo morala razkriti, če bo hotela osvojiti njegovo srce.