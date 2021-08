Tuširanje: Tema, ki je razdvojila Hollywod

Nedavno se je v Hollywoodu vnela zagreta debata o higieni. Sprožila sta jo igralca Mila Kunis in Ashton Kutcher, ki sta v nekem intervjuju dejala, da otrok ne umivata vsak dan, saj to ni dobro za kožo. Njuno mišljenje sta kasneje med drugimi podprla tudi zakonca Dax Shepard in Kristen Bell, nasprotno mišljenje pa je izrazila raperka Cardi B, ki se je celotnemu pogovoru o higieni čudila in dodala, da ji zgolj misel na odsotnost tuširanja povzroči srbečico. Kdo so torej zvezdniki, ki zagovarjajo teorijo zakoncev Kutcher in kdo so tisti, ki se strinjajo z glasbenico?

V letu pandemije so se številne stvari spremenile. Ljudje smo nekatere navade opustili, spet druge na novo uvedli v rutino. Najbrž pa se nobenemu niti sanjalo ni, da se bo v Hollywoodu leta 2021 ena izmed najbolj vnetih debat vrtela okoli tuširanja.

Vse skupaj se je začelo, ko sta zakonca Mila Kunis in Ashton Kutcher kot gosta v podcast oddaji igralca Daxa Sheparda spregovorila o tuširanju svojih otrok. "Sama nisem imela vroče vode, ko sem odraščala, zato se nisem pogoso tuširala," je povedala Kunisova, ki je pred prihodom v Ameriko z družino živela v Ukrajini. "In tudi ko sem dobila otroke, nisem nikoli bila tisti starš, ki bi svoje novorojence vsak dan umival," je še dodala, Kutcher pa jo je podprl in se pošalil, da jih umijeta zgolj takrat, ko vidita, da sta otroka umazana. "Drugače nima smisla." S povedanim se je strinjal tudi Shepard, ki je pojasnil, da vsakodnevno umivanje z milom s telesa odstrani naravna olja, ki so dobra za telo. "S Kristen sva otroke na začetku umivala vsak dan, a sva kasneje, ko sta otroka odrasla, s tem prenehala." "Vse, kar potrebuješ, so mokri robčki" Vroča debata se je kasneje razširila med ostale zvezdnike in izkazalo se je, da je pristašev netuširanja več, kot bi sprva mislili. Igralec Brad Pitt je nekoč izjavil, da zaradi šestih otrok ni imel časa za tuširanje: "Vse, kar potrebuješ, so mokri robčki," se je pošalil. Robert Pattinson je v intervjuju za ameriško oddajo razkril, da si las tudi po več kot šest tednov ni umival, saj v tem ni videl smisla, svoje nezanimanje do tuširanja pa sta v preteklosti pokazala tudi Zac Efron in Charlize Theron.

"V moji hiši se vsi tuširamo" Na drugi strani so popolnoma nasprotno mnenje izrazili zvezdniki, kot je Dwayne Johnson, ki je zase dejal, da je pravo nasprotje zvezdnikov, ki se ne tuširajo: "Z mrzlim tušem se umijem takoj, ko vstanem, s toplim tušem se umijem po telovadbi ter po delu, ko kožo umijem in navlažim ter ob tem še kaj zapojem." Z njim se je strinjal tudi zvezdnik akcijskega filma Aquaman Jason Momoa, ki se je pošalil, da on je voda. Svojo ljubezen do tuširanja so pokazali še igralec Chris Evans, pevec Nick Jonas ter igralka Jodie Turner-Smith, ki je poudarila, da se v njeni hiši tuširajo vsi. Raperka Cardi B pa se je celotnemu pogovoru o higieni na spletu zelo čudila, nato pa dodala, da ji zgolj misel na odsotnost tuširanja povzroči srbečico.

"Celotna zadeva o tuširanju je šla izpod nadzora," je na Instagram zapisal Kutcher, ko je videl, kakšno debato sta z ženo povzročila zaradi ene same pripombe. Tekstu je dodal zabaven posnetek, v katerem je dokazal, da svoje otroke umiva. "Ali skušaš najina otroka raniti z vodo," je sarkastično pripomnil in vsem dal vedeti, da se mu celotna zadeva zdi smešna.

