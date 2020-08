Twiggy ni nikoli oboževala svoje ikonične pričeske iz šestdesetih let

"Vstopila sem v salon, Leonard me je zagledal in rekel, ali lahko preizkusi nov slog pričeske," je povedala Twiggy med podkastom. "Imela sem lepe dolge lase in za trenutek sem pomislila, če si sploh želim krajših las. Znašla sem se v elegantnem salonu v Mayfairu, zato sem bila malce sramežljiva in si nisem upala zavrniti priznanega stilista."

"Naslednji dan sem prišla nazaj, strigel me je sedem ur. Bilo je noro," je v smehu povedala 70-letnica. Frizer je bil nad rezultatom zelo navdušen, manekenka pa je postala še bolj prepoznavna."To je bil prelomni trenutek. Prepoznali so me tudi zaradi narisanih spodnjih trepalnic. Hodila sem v gimnazijo, kjer so bila zelo stroga pravila. Nosili smo uniforme in ličila niso bila dovoljena. Zato smo se v prostem času večkrat igrali z ličili," je še dodala upokojena manekenka.