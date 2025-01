Twitcheva vdova po moževi smrti odkrila njegove temačne skrivnosti

Allison Holker je odkrila temačne skrivnosti pokojnega moža Stephena tWitcha Bossa šele po njegovi smrti. Med intervjujem za People je Allison razkrila, da je pred njegovim pogrebom našla ogromno količino prepovedanih substanc, ki jih je skrival v škatli za čevlje. "Bila sem z zelo dobro prijateljico, pospravljali sva omaro in izbirali obleko zanj za pogreb," se je 36-letnica spominjala in dodala: "To je bil zame resnično vznemirljiv trenutek, saj sem v najini omari odkrila veliko stvari, za katere nisem vedela, da obstajajo. Zelo me je skrbelo dejstvo, da sem izvedela toliko stvari, o katerih nisem imela pojma, da se dogajajo."

Plesalka je priznala, da je bil to zanjo resnično strašljiv trenutek, vendar ji je pomagal predelati njegovo smrt: "Toliko je skrival in zaradi tega je moral nositi veliko sramu." Mama treh otrok, ki je bila devet let poročena z Bossom, ki je zaslovel kot DJ v šovu The Ellen DeGeneres Show, je dejala, da sta imela s preminulim partnerjem odkrito komunikacijo. Čeprav ni vedela, da uživa številne prepovedane substance, je vedela za njegovo uživanje marihuane. Dejala je, da je pokojni zvezdnik po tem, ko so otroci zaspali, večkrat šel v njuno hišo za goste, kjer je pil in kadil. "To je bil njegov čas, čas, ko je bil sam s seboj. Takrat si je polnil energijo in to je bilo v redu," je še povedala za omenjeno revijo.

Allison, ki je že nekaj časa v drugem razmerju, je nato še razkrila, da naj bi pokojni mož v več zapisih dnevnika namigoval, da ga je v otroštvu spolno zlorabil moški. "Boril se je z marsičim v sebi in poskušal se je samozdraviti in se spopasti z vsemi temi občutki, ker tega ni želel nikomur naložiti, ker je imel vse tako rad," je povedala in dodala: "Ni hotel, da drugi ljudje prevzamejo njegovo bolečino."