Twitter in Instagram izbrisala antisemitske izjave Kanyeja Westa

Družbeno omrežje Twitter je potrdilo, da je odstranilo antisemitske objave Yeja, glasbenika in modnega oblikovalca, ki je bil prej znan po imenu Kanye West. Kot so sporočili, so mu tudi v prihodnje onemogočili objavljanje, razlog pa so njegove izjave, naperjene proti judovski skupnosti.

Tiskovni predstavnik podjetja je v izjavi prek elektronske pošte potrdil, da so Kanyejev račun na družbenem omrežju zaklenili, ker je kršil politiko družbe, a ni želel navesti, katerih pravil ni upošteval. Čeprav so bile njegove objave izbrisane, so drugi uporabniki omrežja že delili fotografije njegovih objav, v katerih je zapisal, da bi nad Judi izvedel vojaško operacijo, znano kot Defcon, v drugi objavi pa dodal, da sam ne more biti antisemit, saj so tudi temnopolti Judje.

icon-expand Kanye West FOTO: Profimedia

Twitter se je za to dejanje odločil po tem, ko je podobno gesto uporabil že Instagram, ki je iz njegovega računa odstranil objavo in prav tako začasno zaklenil njegov račun. Tiskovni predstavnik Mete, matičnega podjetja Instagrama, ki je bilo še pred kratkim znano kot Facebook, je v izjavi zapisal: "Podjetje je vsebino objave Kanyeja Westa izbrisalo, ker je kršil politiko podjetja in omejil dostop do računa. Dostop do računov lahko omogočimo tistim, ki večkrat prekršijo naša pravila, tako da jim začasno onemogočimo objavljanje, komentiranje ali pošiljanje zasebnih sporočil."

Kot je razvidno iz posnetkov zaslona objave, je Kanye objavil domnevna zasebna sporočila, ki si jih je izmenjal z raperjem Diddyjem, v katerem je uporabil antisemitske izjave, po sankcijah Instagrama pa se je preselil na Twitter. Tam je najprej kritiziral ustanovitelja Facebooka, Marka Zuckerberga, o katerem je zapisal: "Poglejte tega Marka, kako me je brcnil z Instagrama." Ob zapisu je priložil še fotografijo, na kateri sta skupaj s skupino drugih ljudi tudi Ye in Zuckerberg. Njegove sovražno nastrojene izjave je objavil po tem, ko je delil fotografijo, na kateri je zgolj napis '2024', kar naj bi nakazovalo na to, da se želi znova podati v predsedniško bitko. Podobne objave je delil že leta 2020, ko je zapisal: "Kanye 2024."