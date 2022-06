Tyler Perry: Krmariti med prijateljstvom s Smithom in Rockom je težko

Šokantni udarec Willa Smitha na podelitvi oskarjev ni vplival le na glavna protagonista, posledice je pustil tudi na njunih bližnjih. Eden izmed teh je tudi igralec Tyler Perry, ki že več let prijateljuje tako z Willom Smithom kot s Chrisom Rockom, 52-letni igralec pa je pred kratkim dejal, da je bilo to izjemno težko obdobje zanj, saj je krmariti med obema zelo težavna stvar.

Igralec Tyler Perry se je moral v zadnjih mesecih ukvarjati s težavno dinamiko v prijateljskih odnosih, ki jih ima z Willom Smithom in Chrisom Rockom. Po šokantnem udarcu na oskarjih, ko je Smith zaradi žaljivke na račun svoje žene udaril Rocka, je v težki položaj postavil njune skupne prijatelje, med katere spada tudi igralec Tyler Perry.

icon-expand Tyler Perry FOTO: Profimedia

52-letni igralec je na tiskovni konferenci na filmskem festivalu v Tribeci, ki jo je povezovala voditeljica Gayle King, spregovoril o težki izkušnji prijateljevanja z obema igralcema. "Velika razlika je med tolažbo in zanemarjanjem resnosti problema. Prireditev sem zapustil predčasno, da sem se lahko prepričal, da je z njim vse v redu. Biti prijatelj z obema je bilo zelo težko," je povedal Perry. Razkril je tudi nekaj podrobnosti dogajanja v času po udarcu in kako se je sam lotil tolažbe obeh prijateljev: "Bil sem tam in dogajanje opazoval od blizu. Odšel sem prej, ker sem šel tolažit Chrisa, saj je bilo tisto, kar se je zgodilo narobe po vseh merilih. To sem povedal tudi Willu. Povem vam, da je bil Will popolnoma skrušen in še sam ni verjel, da je storil kaj takega. Gledal sem ga v oči in mu rekel, kaj se gre, to je bila njegova noč."

"To je bil ključni trenutek njegove kariere, saj je osvojil oskarja, ki si ga je tako zelo želel. Tudi sam je bil pod vtisom tega, kar se je zgodilo in skušal sam pri sebi ugotoviti, kako je prišlo do tega," je opisoval Perry, ki je ostal empatičen do obeh prijateljev, a kljub temu na diplomatski način izrazil nestrinjanje s Smithovim ravnanjem. "Verjemite mi, da je bilo zelo težko za vse, ki smo bili takrat v sobi, težko pa je bilo tudi Chrisu, ki se je odzval kot pravi zmagovalec. Povedati skušam, da je bilo zelo težko tudi za Willa in to ni noben izgovor. Njegovo ravnanje je bilo napačno, a nekaj v njem se je premaknilo in dogodek, ki je sledil, ni bil nekaj, kar bi bilo v njegovi navadi," je še pojasnil Perry.