Tylerja Poseyja za tetovaže navdušila skupina Blink-182

Tyler Posey je že leta, vse, od kar je na sceni, znan po svojih tetovažah. Zanimivi motivi so v preteklih letih navdušili številne, nekateri pa so si podobne dali narediti tudi sami. Kljub temu, da so bile vse njegove tetovaže narejene s pomenom, pravi, da ga sedaj nimajo več.

Zvezdnik je že leta 2017 spregovoril o svoji zgodbi s tetovažami. "Včasih sem na kos papirja narisal pomanjšano različico svojega telesa in ga nato pokril s tetovažami. Barvne, črne in sive. Zaljubil sem se vanje vsak dan bolj," je dejal Tyler.

Navdušenost je rasla od malih nog, tako je za svojo prvo tetovažo poskrbel kar sam. "Blink-182 je bila moja najljubša glasbena skupina kot otrok. Zaljubil sem se v vse njihove tetovaže in si jih želel tudi sam. Zato sem s palico praskal dizajne v roko in jih drgnil s črnilom. Potem sem enkrat postal čisto preveč pameten. Zgrabil sem iglo in jo zažgal, saj sem jo želel sterilizirati. Ta način se mi je pri tistih letih zdel najboljši. Saj, ki so bile na igli, nisem niti obrisal, iglo sem potisnil v roko in ta napaka se mi pozna še danes, vendar mi je madež uspelo prekriti," je še dodal.