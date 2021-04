Tyra Banks delila redko fotografijo s sinom

Tyra Banks, voditeljica plesnega šova The Dancing with the Stars, je ponosna mamica pet let starega sina Yorka, ki ga drži stran od oči javnosti. Tokrat je sicer naredila izjemo in objavila njuno skupno fotografijo, ki je nastala med obiskom akvarija. Oboževalci pa so bili nad njenim utrinkom iz zasebnega življenja navdušeni.

York je na objavljeni fotografiji v mamičinem naročju in občuduje vodne živali, ki so plavale za steklom. Videti je, da je bil nad njimi več kot očaran. Za to priložnost je nosil kratke hlače, majico brez rokavov in sandale, njegovi lasje pa so se barvno ujemali s Tyrino barvo las.

"Ena od stvari, ki se je veselim v prihodnosti so dogodivščine s sinom. Moj mali fant ima rad akvarij," je opisala fotografijo, nato pa svoje sledilce – tiste, ki so starši – vprašala, česa se oni veselijo, da bodo lahko počeli s svojimi otroki, ko bo te pandemije enkrat konec oziroma ko bodo razmere to dopuščale.

Njeni sledilci so se na njeno vprašanje različno odzvali, so bili pa med njimi tudi tisti, ki so priznali, da so že pozabili, da je Tyra postala mama.

"Pozabila sem, da imaš otročička," je zapisal eden, drugi pa je dejal: "Nisem vedel, da imaš otroka," tretji pa je komentiral: "Kako ljubko."