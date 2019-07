Tyra Banks o Naomi Campbell: Bila je zlobna in grozna oseba!

49-letna Naomi Campbell in 45-letna Tyra Banks veljata za najuspešnejši temnopolti manekenki iz 90. let preteklega stoletja. Prehodili sta številne modne steze in nosili modna oblačila svetovno znanih modnih oblikovalcev, krasili naslovnice številnih modnih revij in se zavzemali za odpravo rasne diskriminacije. Kljub temu, da sta imeli veliko skupnih točk, pa se že od začetka svojih karier nista dobro razumeli. Tyra Banks, ki se je od manekenske brvi uradno poslovila leta 2005, je o Naomi dejala, da je bila ta ob njunem prvem srečanju ''zlobna in grozna.''

Po besedah Banksove naj ji Naomi ob njenih začetkih ne bi stala ob strani in ji dajala prijateljskih napotkov in usmeritev, temveč se je do nje vedla hladno in distancirano. Ob vprašanju, ali je šlo med njima že na začetku za rivalstvo, je Tyra odvrnila:''Mislim, da ne.''

Kljub temu, da nista bili tekmici, nista bili niti zaveznici. Banksova se je med obujanjem spominov iz preteklosti dotaknila tudi časa, ko sta z Naomi službeno leteli v Pariz, kjer je zaradi nje večino noči prejokala.''Ne glede na to, koliko modnih revij sem imela in kako dobro mi je šlo, sem se vsak večer zjokala, ker je delovalo, da ženske, po kateri sem se zgledovala (Naomi) niti najmanj ne zanimam ... Imela sem vtis, da me ne želi tam, da bi rada videla, da odidem stran. Kot mlado dekle tega takrat nisem razumela, spraševala sem se, zakaj je tako zlobna in grozna?''Danes Banksova velja za modno gurujko, ki ni uspela zgolj v modnih vodah, temveč tudi v svetu šovbiznisa - s priljubljenim šovom Ameriški top model in danes gleda na pretekle dogodke skozi drugačno prizmo:''Zdaj razumem, zakaj je bila v preteklosti takšna oziroma zakaj se mi je zdelo, da me ne mara. Bila je že dodobra seznanjena z modnim svetom, vedela je, da ne sme spati na lovorikah.''

Čeprav med modnima divama ni bilo odkritega rivalstva, pa so, po Tyrinih besedah, šteilne druge manekenke namigovale, da je v modnem svetu dovolj prostora za le eno uspešno temnopolto manekenko. Te besede so večkrat izrekle tudi v prisotnosti Tyre in Naomi, s čimer so poskušale med dekletoma ustvariti dodatno tenzijo. Kot kaže, pa sta tako Campbellova kot Banksova uspeli razbiti stigmo in se v modnem svetu uveljaviti v času, v katerem je bilo prisotno veliko več rasne diskriminacije kot danes. naomi je v eni izmed pogovornih oddaj pred leti javno pohvalila Tyrino delo in trud, da bi prek svojega šova v manekenstvo vpeljala čimveč novih in drugačnih deklet.