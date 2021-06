Tyra Banks o spremembah pri znani znamki perila: To je revolucija lepote

Nedavno smo poročali, da so se vodilni pri priljubljeni znamki perila, kopalk in spalnega programa po očitkih, da v ospredje postavljalo manjše konfekcijske številke in svojo tradicionalno modno revijo predstavljalo kot ''fantazijo'', odločili, da bodo v novi kampanji angažirali sveže obraze. Javnost je novico dobro sprejela, svoje odobravanje pa je sedaj na spletu izrazila tudi manekenka Tyra Banks.

Podjetje Victoria's Secret, ki se je v strahu pred propadom obrnilo k drugačni strategiji, je naznanilo, da v svoje vrste vabi ženske različnih starosti, korenin in postav. "To je skupina žensk, ki navdihujejo, nagovarjajo k spremembam in k pozitivi. To je še en korak k popolni transformaciji podjetja," je bil komentar enega od poznavalcev dogajanja na tržišču. Novico je z navdušenjem sprejela tudi manekenka Tyra Banks, ki je kot prva temnopolta ženska z znamko sodelovala dobrih deset let.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Biti prvi je težko in samotno, a nujno potrebno," je v na začetku daljšega zapisala napisala zvezdnica. "Nujno je odpreti vrata za druge. Leta 1995 sem postala prva temnopolta ženska, ki je podpisala pogodbo z Victoria's Secret. Prva temnopolta manekenka na njihovih naslovnicah. A za prvim morajo priti ostali. Drugačni. Edinstveni."

Tyra je novi skupini "izjemnih vzornic", med katerimi bosta tudi ameriška nogometašica, zlata olimpijka in aktivistka za pravice žensk Megan Rapinoe ter igralka in podjetnica Priyanka Chopra Jonas, zaželela vso srečo in dodala, da je čas, da v industrijo vstopi toliko različnih ljudi, da nihče več ne bo štel, kolikim je uspelo.

icon-expand Tyra prva z leve) v družbi preostalih "angelčkov". FOTO: Profimedia

Velikan na področju spodnjega perila in kopalk se je v znašel zaradi nespretnih izjav vodilnih pri znamki, ki so bili prepričani, da so njihovi produkti primerni samo za ženske z manekenskimi postavami. Na vprašanje, zakaj na ikonično modno revijo ne vključijo modela z večjo konfekcijsko številko ali pa transpolnega modla je Edward Razek, sedaj bivši direktor marketinga pri znamki, dejal: "Mislim, da to ni potrebno, saj skušamo gledalcem prodati fantazijo." Razek je leta 2019 zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, nasilju in poniževanju odstopil, sedaj pa bodo v dolgoročno vizijo podjetja vpletli tudi ikone današnjega časa ter s tem tudi ženske, ki v družbi delujejo v smeri potrebnih sprememb.

icon-expand