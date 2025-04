Tyra Banks po selitvi v Avstralijo: Zaljubila sem se vanjo

Manekenka Tyra Banks se je po letih uspešne kariere pred časom preselila v Avstralijo. Tam živi skupaj s svojo družino in partnerjem Louisom Belanger-Martinom . V pogovoru za Today with Jenna & Friends je prvič spregovorila o razlogih za selitev iz domovine.

"Imam podjetje, ki ustvarja svoj sladoled. Veliko sem hodila v Avstralijo, saj smo tam v velikem obratu izdelovali sladoled in pripravljali naše recepte. Zaljubila sem se vanjo. Vsakič sem se vračala in vračala. Tri države, v katerih pojedo največ sladoleda, so ZDA, Nova Zelandija in Avstralija," je dejala. Kot je povedala v pogovoru, je vedno sanjala o proizvodnji sladoleda. "Ta zamisel je poklon moji mami Carolyn," je še dejala.

Ob tem je opisala, kako izgleda njen dan. Vsak dan ob 6.30 si skuha kavo, nato pa se pogosto odpravi v njen najljubši park. "To je park Tumbalong. Sem prihajajo ljudje uživati iz vsega Sydneyja. Tam je tudi mini vodni park, pa gugalnice in druge stvari za otroke," je dejala. Rada se zadržuje tudi v okolici pristanišča Darling. Kljub vsemu pa v Sydneyju njbolj obožuje lepe razglede.