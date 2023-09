Tyra Banks bo decembra dopolnila 50 let. Pred praznovanjem abrahama je reviji People dejala, da ni proti lepotnim popravkom, a da sama do sedaj ni imela še nobene lepotne operacije za preprečevanje staranja. "Petdeseta so nova trideseta," je prepričana.

Manekenka Tyra Banks bo 4. decembra praznovala 50. rojstni dan. Reviji People je ob tem dejala, da se pravzaprav ne počuti stara 50, temveč 30 let, saj da so "petdeseta nova trideseta." In čeprav sama nima nič proti lepotnim popravkom, je pred praznovanjem abrahama zanikala lepotne operacije za preprečevanje staranja. Pri tem ni pojasnila, o katerih posegih govori. icon-expand Tyra Banks pred abrahamom zanikala lepotne operacije za preprečevanje staranja. FOTO: Profimedia "Mogoče bom potrebovala nekaj malega (lepotnih popravkov, op. a.), a zaradi tega nisem manj samozavestna. Kot izgovor vedno ponavljam, da sem stara 50 let, tudi če še nisem." Banksova je sicer v preteklosti odkrito spregovorila o lepotni operaciji nosu. Leta 2018 je dejala: "Ja, priznam. Umetni lasje in opravila sem si nos. Čutim, da imam odgovornost, da povem resnico." Manekenka in podjetnica je reviji People zaupala tudi, kako želi praznovati osebni mejnik v življenju. V nasprotju s prepričanjem javnosti, da bo to storila kar se da ekstravagantno, namerava dan preživeti z družino v Disneylandu. "To je vse, kar si želim," je še povedala.