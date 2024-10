Tyra Banks razkrila, o čem je razmišljala med hojo po modni brvi

50-letna Tyra Banks je dokazala, da si še vedno lasti modno pisto, ko pride do znamke Victoria's Secret. O njeni dinamični hoji in koketiranju z občinstvom se je govorilo vsakič, ko je nastopala na šovu angelčkov in to se po 19 letih ni nič spremenilo. Legendarna manekenka je dan po nastopu v pogovorni The Drew Barrymore Show voditeljici Drew Barrymore razkrila, o čem je razmišljala med hojo po modni brvi in komu je nastop posvetila.