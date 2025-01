Tyra Banks v Avstraliji izvedela, da je njen losangeleški dom uničil požar.

Tyra Banks je med gostovanjem v avstralski jutranji pogovorni oddaji Sunrise razkrila, da je v uničujočih losangeleških požarih izgubila svoj dom. Med pogovorom jo je voditelj vprašal, kako so njeni znanci in prijatelji, ki živijo v mestu angelov in ali pozna koga, ki je v tragediji izgubil dom. "Jaz sem ena izmed teh," je razkrila manekenka in pojasnila, da o tem ni želela javno govoriti, saj je želela, da je pozornost na osebah, ki pomoč potrebujejo bolj kot ona sama.