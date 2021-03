Ubili bratranca Pharrella Williamsa, pevec zahteva pravico

"Izguba teh življenj presega vsako mero žalovanja. Med streljanjem je bil umorjen moj bratranec Donovon," je zapisal Pharrell in dodal: "Bistveno je, da dobijo moja družina in družina drugega umrlega transparentnost, poštenost in pravičnost, ki si jo zaslužijo. Virginia Beach je utelešenje upanja in trdoživosti. In kot skupnost bomo to prestali in iz tega prišli ven še močnejši."