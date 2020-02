Učenci šole, ki jo obiskujeta princ George in princesa Charlotte, preventivno v izolacijo

"Tako kot vse šole tudi mi resno jemljemo potencialna tveganja, povezana s širjenjem virusa Covid-19, in v ta namen sledimo vladnim napotkom o preprečevanju okužbe in pri obravnavi primerov, pri osebju ali učencih, za katere obstaja sum na virus ali ki kažejo kakršne koli simptome," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik šole.

Tiskovni predstavnik londonske šole Thomas's Battersea je za več ameriških medijev potrdil, da je nekaj učencev, ki obiskujejo šolo, odšlo prostovoljno in preventivno v karanteno zaradi suma na nov koronavirus. Za zdaj čakajo na rezultate testov.

"Trenutno imamo zelo malo učencev, ki so bili testirani, in ti posamezniki po nasvetih vlade trenutno ostajajo doma, kjer čakajo na rezultate testiranja."

Zasebna šola, ki ima okrog 550 učencev, se nahaja v Batterseaju na jugu Londona, le 6,5 kilometra od palače Kensington, kjer Charlotte in George živita z enoletnim princem Louisom, ter staršema Williamom in Kate.

Šola je obvestila starše, vključno Williama in Kate, s testiranjem na koronavirus in ne komentira posebnih primerov, da bi "varovali zaupnost osebja in učencev", poudarja tiskovni predstavnik.