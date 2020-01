'Učili so me, da moram biti do poroke devica, nato pa me je zlorabila prijateljica'

V oddaji Today je 39-letna zvezdnica Jessica Simpson novinarki Hodi Kotb razkrila podrobnosti zlorabe, katere žrtev je bila od svojega šestega do 12 leta starosti.''Takrat se nisem zavedala, kaj se pravzaprav dogaja. Vedela sem, da to ni normalno, da je to, kar se dogaja, narobe. Oseba, ki me je zlorabljala, mi je bila zelo blizu in tudi ona je bila žrtev zlorabe. Stvari, ki se ne bi smele zgoditi, so se dogajale zelo dolgo," je povedala Simpsonova, ki je svojo izkušnjo med drugim opisala tudi v svoji novi knjigi Open Book.

Družinska prijateljica, ki jo je zlorabljala, je bila le leto dni starejša od nje – Jessica pa je o vsem skupaj molčala iz treh razlogov. Prvič, ker se sploh ni zavedala, kaj točno se dogaja, drugič, ker je čutila, da je za vse skupaj kriva sama in tretjič, ker je odraščala v verni družini, v kateri je veljalo nezapisano pravilo, da bi se morala do poroke vzdržati spolnih odnosov.''Sem župnikova hči ... Učili so me, da moram biti do poroke devica, potem pa me je zlorabila družinska prijateljica ... Tega nisem želela nikomur zaupati, ker nisem želela nikogar prizadeti,'' je povedala.

Ko je staršem končno povedala resnico, je bila stara približno 12 let. ''Njihova reakcija je bila ... Storili so najboljše, kar so lahko. Molčali so, a so bili dovolj glasni z dejanji. Mislim, da je bila to za njih grozljiva informacija, nekaj, kar bi bilo vsakemu staršu težko slišati. Potem ko sem jima opisala, kaj se je dogajalo, smo prekinili stike z družinskimi prijatelji in nikoli več nisem spala v tisti hiši.''

Priznala je, da se je dolgo spraševala, ali je morda sama izzvala potek dogodkov in se zato počutila krivo, ker je sploh dovolila, da se je to zgodilo:''Moja osebnost je večplastna, odraščala sem skozi bolečino, ki sem jo čutila ob zlorabah. Dovolila sem, da se mi je to zgodilo, zato sem se istočasno počutila kot žrtev in tista, ki zlorablja. Bilo me je sram ... Od šestega do 12. leta je bil ta občutek precej intenziven.''