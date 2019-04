Uf, Harry, za las je šlo!

William, Harry in Charles so si ogledali projekcijo novega projekta Our Planet Sira Davida Attenborougha.

Organizatorji projekcije serije Our PlanetSira Davida Attenborougha so v zadnjem trenutku sprevideli napako, saj so Camillo Thurlow iz šova Love Island dali na sedež poleg princa Harryja, s katerim sta hodila pred petimi leti, pred njegovo zvezo z Meghan Markle.

Sedežni red so tako spremenili in dali na Camillin sedež princa Charlesa. Zanimivo pa je, da je bila na projekciji tudi pevka Ellie Goulding, ki se je z dolgoletnim prijateljem Harryjem poljubljala leta 2016, a menda ni udeležila zabave po projekciji, menda prav zato, da ne bi srečala Harryja.

"Nihče sprva ni dojel povezave med Harryjem in Camillo, a tik pred zdajci, so bili obveščeni, da morajo sedežni red spremeniti. Zagotovo bi bilo zelo nerodno za Harryja, če bi ga posedli poleg njegovega nekdanjega dekleta. Njegovi svetovalci bi bili zagotovo besni, če bi se to zgodilo," so poročali viri.

Za Harryja se je torej vse dobro izšlo, zagotovo pa tik pred porodom niti Meghan ne potrebuje tabloidnih pretresov ali kakšnih "zanimivih" paparaci fotografij. Camilla sicer zdaj hodi z soigralcem v šovu Jamiejem Jewittom, s katerim je tudi prišla na tokratni dogodek. Ellie in Harry naj bi imela bežno romanco pred leti, ostala sta dobra prijatelja, ona pa je zdaj zaročena s Casparjem Joplingom.