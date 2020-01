Ugasnila še ena ljubezen: Rihanna po treh letih spet samska

Spomnimo, da se je o njuni romanci začelo šušljati leta 2017. Govorice so zanetile fotografije, na katerih sta se poljubljala in bila skupaj v razkošni vili v Španiji. Glasbenica se na vprašanja o novem razmerju ni odzvala, zato se je o njeni novi romanci nekaj časa zgolj ugibalo.

Nekatere zvezdnice in zvezdniki z javnostjo radi delijo podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, se pa med njimi najdejo tudi tisti, ki radi kaj zadržijo zase. Med njimi je tudi barbadoška pevka Rihanna , ki nikoli ni spregovorila o svoji zadnji zvezi s savdskoarabskim milijarderjem Hassanom Jameelom . Vir je za E! News povedal, da je ljubezen med njima po treh letih ugasnila in da sta šla vsak svojo pot.

Rihanna in Hassan Jameel sta se po treh letih zveze razšla.

Lani so se pojavile govorice, da se je njuna ljubezen ohladila, ampak so zaljubljenca nekaj tednov pozneje spet opazili skupaj v mehiškem kraju Puerto Vallarta. Zaljubljenca sta si lani privoščila oddih pri naših sosedih Italijanih, kjer so ju med kosilom paparaci ujeli v objektiv.

Preden je 31-letni milijarder omrežil Rihanno, se je sestajal tudi z britansko manekenko Naomi Campbell, medtem ko je bila Rihanna v razmerju s Chrisom Brownom, Leonardom DiCapriom inDrakom.