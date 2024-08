Ugibanj je konec: Jennifer Lopez je vložila zahtevo za ločitev

Tudi v drugo jima ni uspelo. Govorice, ki so vse od maja polnile medije, so postale resnične. Jennifer Lopez in Ben Affleck se ločujeta. Po dveh letih zakona je zahtevo za ločitev nedavno vložila slavna pevka, kot datum ločitve pa je navedla 26. april. Zvezdnica je zahtevo vložila brez pomoči odvetnika, obenem pa ni povedala, ali sta s kmalu nekdanjim soprogom podpisala kakršno koli predporočno pogodbo.

Ugibanj je konec, govorice so postale resničnost. Ljubezni med Jennifer Lopez in Benom Affleckom je konec. Po več kot treh mesecih medijskega ugibanja, kaj se dogaja v zakonu slavnega para, je zdaj jasno, da jima niti v drugo ni uspelo rešiti svojega odnosa in da se zgodba iz leta 2004, ko sta se razšla malo pred poroko, skorajda ponavlja. Le da jima je tokrat uspelo priti do poroke in da bo zato potrebna uradna razveza.

Po poročanju revije People je zahtevo za ločitev v torek, 20. avgusta, na višjem sodišču okrožja Los Angeles vložila 55-letnica. Kot datum ločitve je navedla 26. april 2024, zahtevo pa je vložila brez pomoči odvetnika, kar pomeni, da se tehnično zastopa sama. Prav na dan vložitve papirjev sta kmalu nekdanja zakonca praznovala drugo obletnico tradicionalnega poročnega obreda v Georgii, čeprav sta se prej že enkrat poročila v Las Vegasu, in sicer 17. julija 2022.

Kaj točno je razlog, da je zvezdnica po dveh letih zakona zahtevala ločitev od 52-letnika, še ni jasno. Prav tako ni razkrila, ali sta pred poroko podpisala predporočno pogodbo. Viri so sicer za TMZ povedali, da je ni. "Zelo se je trudila, da bi stvari delovale. Zdaj ima zlomljeno srce," je o pevki povedal vir in dodal: "Otroci so glavna prioriteta tako kot vedno."

Novice o tem, da se par, ki je leta 2021 ponovno poskusil svojo srečo v ljubezni, razhaja, so se pojavile že maja. Številni viri so takrat potrdili, da nekdanja zaljubljenca že nekaj časa ne živita več skupaj. Poletje je bilo nato v znamenju spremljanja vsakega njunega koraka. Medijem seveda ni ušlo, da Ben večkrat ni nosil poročnega prstana, da prodajata skupno vilo, ki sta jo kupila lani, in da se družita praktično samo še zaradi otrok.

Svojih zakonskih težav nista komentirala. Celotno poletje sta preživela ločeno, pevka je celo sama dopustovala v Italiji in zaradi osebnih razlogov odpovedala svojo svetovno turnejo. Tudi rojstni dan je praznovala brez soproga, a ko ga je na njegov rojstni dan obiskala v njegovem novem domovanju, so številni že upali, da jima je zakon uspelo rešiti.