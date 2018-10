Ugibanja: kdo je oče Janičinega otroka?

36-letna nekdanja hrvaška smučarka Janica Kostelić je noseča in za povrhu - samska. Vsaj pred očmi javnosti. Hrvati imajo sicer radi trače in skrivnostne zvezdniške zveze, zato ni čudno, da je te dni glavna tema prav vprašanje "kdo je oče Janičinega otroka?".

Zagotovo se bo o tem šušljalo vsaj toliko časa, dokler Janica tega ne bo javno razkrila, čeprav je dejala, da bo sina poimenovala Oskar in da se bo "zagotovo poročila". Takoj se je marsikomu zastavilo vprašanje, ali misli očeta svojega otroka.

Seveda je završalo tudi po družbenih omrežjih, menda pa naj bi bil otrokov oče precej znan, njegova žena pa še bolj. Nekateri se sprašujejo, ali to pomeni tudi epsko ločitev na hrvaški estradni sceni.

Med "kandidati" naj bi tako bil zelo uspešni podjetnik z Reke, Janičin osebni telesni stražar, ki ga je dobila, ko je prišla na mesto državne tajnice urada za šport ali pač njen tesni prijatelj, ki mu je bila poročna priča.

ČasopisJutarnji listje sicer "iz dobro obveščenih virov" poročal, da naj bi bila v zvezi z moškim iz Petrinje, ki naj bi bil od nje šest let starejši, prav tako telesni stražar, a ne njen.

Zadnji njen javnosti poznani "partner" je bil Zvonimir Barišić, voznik pri ministrstvu morja, prometa in infrastrukture. Fotografirali so ju v toplem objemu v družbi njenega dobrega prijatelja Hrvoja Brlečića in njegove soprogeAntonije Blaće.