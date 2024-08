Ugibanja o razhodu Jennifer Lopez in Bena Afflecka vedno glasnejša

Ben Affleck je 'samski' in očitno je razkošen dom, saj se je zanj poslovil od več kot 20 milijonov evrov, kupil 24. julija. Zakaj je datum pomemben? Ker je tega dne Jennifer imela 55. rojstni dan in zabavo, ki se je Ben ni udeležil. Bi jo lahko bolj prizadel?

Na krizo v zakonu sta opozorili tudi dve prodaji: Jennifer je prejšnji mesec prodala svoje razkošno stanovanje v New Yorku za 21 milijonov, že od začetka poletja pa je naprodaj njun 'sanjski' dom v Los Angelesu, in sicer za 68 milijonov evrov. Kaj bi lahko botrovalo krizi? Sodeč po njeni šokantni odpovedi poletne turneje, delno to, da jo je mož premalo videl?

"Resnica je, da sem se v zadnjih nekaj letih upočasnila. In bila več doma. To je resnica," je pred časom povedala Lopezova. Če bi bil njen 'deloholizem' edini razlog za težave, ga je poskušala rešiti.

"Dejansko sem na pol obratih manj, kot sem bila pred nekaj leti," je takrat še dodala.

Ni bila samo premalo doma. Bila naj bi tudi premalo oblečena. Sodeč po današnjem pisanju britanskega tiska se je Ben pogosto ljubosumno pritoževal zaradi njene razgaljenosti, a ne samo na odrih. Spraševal jo je na primer, kje je preostali del obleke.

"Počnem samo reči, ki me navdušujejo, ki me navdihujejo, ne pa vsega, kar sem v preteklosti veliko počela," je povedala Jennifer.

Poučeni pravijo, da sta se o delitvi milijonov in drugega premoženja dogovorila že pred mesecem dni. Pa tudi, da bo 'ta kratko' potegnila ona, ker je približno enkrat bogatejša: ona naj bi imela pod palcem 370, on pa 138 milijonov evrov. Njena ljubezen morda ni stala nič, ločitev pa jo bo. A to naj ne bi bil razlog za to, da še nista vložila zahtevka za ločitev, njeno četrto in njegovo drugo. Jennifer naj bi še vedno delala vse za to, da bi rešila njuno ljubezensko zgodbo, ki se je začela pred 22 leti med snemanjem filma Gigli. Poročila naj bi se že leta 2004, pa sta poroko preložila na dan prej in se nekaj mesecev kasneje razšla. Vnovič sta se zaljubila leta 2021. Julija 2022 sta se končno po 20 letih, dveh zarokah in skupaj petih otrocih z nekdanjima zakoncema poročila.