Ujeli poljub najbolj vročega para ta hip

Ko si srečno zaljubljen, je čustva težko skriti in to dobro vesta tudi igralca Jenna Dewan in Steve Kazee, ki so ju tokrat na ulici ujeli v objektiv med poljubljanjem. Novopečena zaljubljenca se nista pustila motiti.

Ljubezen je v zraku. FOTO: Profimedia Jenna Dewanin Steve Kazeesta eden najbolj vročih parov ta hip. 37-letna igralka je ljubezen našla v igralskem koleguStevu,s katerim je bila v teh dneh prvič ujeta v javnosti, in sicer dva dni po tem, ko je njen srčni izbranec praznoval 43. rojstni dan. Zaljubljenca se tako nič več ne skrivata. Paparacem se je spet nasmehnila sreča, saj so parček tokrat ujeli pred mehiško restavracijo v Palm Springsu, kjer je čakal na prosto mizo. Ker sta še sveže zaljubljena, se očitno težko vzdržita, da ju ne zanesejo čustva. Zaljubljenca se nista pustila motiti. FOTO: Profimedia Jenna in Steve sta se namreč kratkočasila z izkazovanjem čustev. Nista se pustila motiti, bila sta odlično razpoložena in paparacem je uspelo ujeti tudi njune poljube. Ravno zaradi svoje pristne ljubezenske naklonjenosti sta za trenutek ali dva pozabila, da ju lahko, kdo prepozna in da sta na očeh javnosti. Kakor koli, lepo je videti, da je Jenna po ločitvi od Channinga Tatumanašla novo ljubezen. No, osamljen pa ni niti njen nekdanji mož 38-letni Channing, ki je oči vrgel na britansko pevkoJessie J. Paparaci so Jenno in Steva ujeli pred restavracijo v trenutku, kosta se poljubljala. FOTO: Profimedia Več utrinkov zaljubljencev v priloženi fotogaleriji. FOTO: Profimedia